Caso Brescia, atteso il deferimento: penalizzazione imminente, pugno duro dalla FIGC

Il caso Brescia è pronto a vivere una nuova svolta nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il deferimento ufficiale nei confronti del club lombardo è atteso entro stasera o al massimo domani mattina, aprendo così la strada alla temuta penalizzazione di quattro punti.

Un passaggio formale ma cruciale, che precede la fase dibattimentale e che, come ormai emerso chiaramente, potrebbe riscrivere la classifica finale della Serie B, influenzando direttamente i playout e le retrocessioni.

FIGC: linea dura e tempi brevi

La FIGC sembra intenzionata a procedere con la massima fermezza. La linea è chiara: pugno duro e tolleranza zero nei confronti delle irregolarità legate al mancato versamento dei contributi (Irpef e Inps), una vicenda che ha scosso l’intero sistema della cadetteria.

L’udienza del processo sportivo dovrebbe essere fissata entro una settimana, confermando la volontà della federazione di chiudere il caso in tempi rapidi, per limitare i danni sportivi e organizzativi. La sentenza sarà immediatamente esecutiva.

Impatto sulla classifica: Sampdoria, Salernitana e Frosinone in attesa

In caso di penalizzazione, il Brescia scivolerebbe al terzultimo posto, con conseguente retrocessione diretta in Serie C. A beneficiarne sarebbe la Sampdoria, che verrebbe ripescata per disputare il playout contro la Salernitana, mentre il Frosinone eviterebbe del tutto lo spareggio, conquistando la salvezza.

Una situazione delicata che ha già scatenato reazioni e ricorsi, tra cui quello della Salernitana al Collegio di Garanzia del Coni, mentre la Samp ha fatto sentire la propria voce definendosi «la più danneggiata» dalla gestione dell’intera vicenda.

Settimana decisiva

Con il deferimento ormai imminente e l’udienza alle porte, si apre una settimana decisiva per il futuro della Serie B. Le società coinvolte restano in attesa, ma il messaggio della FIGC è chiaro: le regole si rispettano, e chi ha sbagliato, pagherà