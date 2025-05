Playoff Serie B: le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno

Designazioni ufficiali per le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B. La Lega ha comunicato i nomi degli arbitri che dirigeranno i due match che decreteranno le finaliste in corsa per la promozione in Serie A. In un clima come sempre infuocato e accompagnato da inevitabili polemiche arbitrali, anche dopo l’introduzione del VAR, l’attenzione è massima.

Ogni tifoso, si sa, tende a giudicare la direzione arbitrale in base al risultato della propria squadra. Ma al netto delle emozioni, spetta al campo — e a chi lo dirige — mantenere la gara nei binari della regolarità.

Le designazioni arbitrali

CREMONESE – JUVE STABIA

Ore 17.15

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV Ufficiale: DIONISI

VAR: PAIRETTO

AVAR: ZUFFERLI

SPEZIA – CATANZARO

Ore 19.30

Arbitro: MARESCA

Assistenti: BINDONI – CECCON

IV Ufficiale: TREMOLADA

VAR: AURELIANO

AVAR: RAPUANO

Gli arbitri designati vantano una lunga esperienza sia in Serie A che in Serie B, e sono stati scelti per garantire il massimo equilibrio in due sfide ad alta tensione, dove ogni dettaglio può fare la differenza.