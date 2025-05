Tuttosport: “Adesso la Sampdoria spera nella B a 22 squadre”

Fino a ieri mattina sembrava tutto finito. La Sampdoria era sprofondata in Serie C, con una retrocessione inappellabile, maturata sul campo. Ma qualcosa è cambiato. Come scrive Marco Bisacchi su Tuttosport, una speranza insperata si è accesa a Genova: tra il possibile deferimento del Brescia e l’incertezza che grava sulla parte bassa della Serie B, la Samp torna a crederci.

Allenamenti “punizione” o strategia preventiva?

Dopo il pareggio amaro a Castellammare, che aveva certificato la retrocessione, il club blucerchiato aveva deciso di proseguire con gli allenamenti al centro sportivo Mugnaini. In molti avevano letto questa scelta come una sanzione interna per il gruppo squadra, ma oggi – alla luce degli sviluppi – appaiono piuttosto come una mossa di prudenza, per tenere la rosa in condizione nel caso si riaprisse il campionato.

La contestazione dei tifosi nei giorni scorsi, culminata con la restituzione simbolica delle maglie da allenamento, aveva acceso ulteriormente l’ambiente. Eppure, quelle stesse casacche sono finite all’ospedale Gaslini, segno che anche nei momenti più bui la Samp sa mostrare il suo volto migliore.

Tra playout e ripescaggi, il futuro è ancora tutto da scrivere

Come sottolinea Tuttosport, lo scenario resta incerto. L’ipotesi più concreta è che la Samp possa essere riammessa ai playout, nel caso il Brescia subisca una penalizzazione di 4 punti per l’irregolarità sui crediti d’imposta. Ma c’è anche chi sogna in grande, ipotizzando un allargamento a 22 squadre della Serie B, una suggestione che riporta alla mente il “caso Catania” del 2003, quando il campionato fu riformulato con i ripescaggi di Genoa, Salernitana, Catania e Fiorentina.

La società segue tutto da vicino, ma resta in silenzio

Il presidente Matteo Manfredi e l’amministratore delegato Andrea Radrizzani Fiorella seguono con attenzione ogni sviluppo. Al momento, però, la linea del club è di massima riservatezza. Manfredi, assente da Bogliasco dalla gara con la Juve Stabia, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, affidandosi finora a un comunicato generico post-retrocessione.

Tuttavia, l’ufficio legale della Sampdoria è già attivo, pronto a difendere gli interessi della società qualora si aprano spiragli per un reintegro o un contenzioso sportivo.

19 maggio: tra memoria e rinascita possibile

Oggi, 19 maggio, è una data simbolica per il mondo blucerchiato: l’anniversario dello scudetto del 1991. A 34 anni di distanza, la speranza rinasce proprio nel giorno più glorioso della storia del club.

All’evento commemorativo di Gianni Di Marzio a Castello Brown, ci sarà anche Roberto Mancini, protagonista di quel trionfo: chissà che Bobby Gol, come lo chiamano i tifosi, non stia già pensando a come dare una mano, magari con consigli, al suo club del cuore.