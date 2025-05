Tuttosport: “Caos serie B. Il Frosinone vede la salvezza”

Dieci anni fa il Frosinone festeggiava la sua prima, storica promozione in Serie A con i gemelli del gol Ciofani e Dionisi. Oggi, in un clima ben diverso, il club del presidente Maurizio Stirpe può almeno tirare un sospiro di sollievo: il playout per difendere la Serie B, inizialmente previsto per questa sera a Salerno, è stato rinviato a data da destinarsi.

Come riporta Giulio Halasz su Tuttosport, la decisione della Lega B è arrivata dopo una comunicazione ufficiale dalla Procura Federale, relativa alla conclusione delle indagini nei confronti di una società associata, ovvero il Brescia. La motivazione? Presunte irregolarità contabili, legate all’uso di crediti d’imposta inesistenti per i pagamenti fiscali di febbraio.

Rischio -4 per il Brescia, classifica stravolta

Il deferimento potrebbe costare al Brescia una penalizzazione di 4 punti, che farebbe precipitare le Rondinelle al terz’ultimo posto, condannandole alla retrocessione diretta. Il nuovo scenario vedrebbe il Frosinone salvo, mentre Salernitana e Sampdoria si sfiderebbero in un inedito spareggio salvezza.

La Lega, nel suo comunicato, ha giustificato il rinvio degli spareggi con la necessità di tutelare l’equa competizione e la regolarità del campionato, salvaguardando al contempo le esigenze organizzative dei club coinvolti.

La Salernitana attacca: «Impugniamo il rinvio»

Ma la decisione ha provocato la rabbia immediata della Salernitana, che ha annunciato l’attivazione del proprio pool legale e la presentazione di una formale diffida alla Lega B.

«Chiediamo l’immediata revoca del provvedimento di rinvio – si legge nella nota ufficiale – e ci riserviamo ulteriori azioni nelle sedi opportune».

Estate bollente all’orizzonte

Come sottolinea ancora Halasz su Tuttosport, l’udienza per il primo grado di giudizio non arriverà prima di dieci giorni. Un’attesa che promette di incendiare l’estate del calcio italiano, soprattutto per la Serie B, che rischia di trascinarsi il caso Brescia fino a luglio, bloccando decisioni di mercato, piani tecnici e programmazione.

Il Frosinone, intanto, resta alla finestra: la salvezza sul campo è sfuggita per un soffio, ma ora potrebbe arrivare a tavolino, in un epilogo che rispecchia la crescente centralità della giustizia sportiva nei destini di un campionato.