Tutti pazzi per Yamal, ma Aldo Serena bacchetta: «Con un istruttore italiano sarebbe stato più completo»

La classe e le qualità di Lamine Yamal non sono mai state messe in discussione. Il talento 17enne del Barcellona, che si è già messo in mostra anche in altre vetrine importanti, come nell’ultimo Campionato europeo con la sua Spagna, ha impressionato tutti gli appassionati di calcio nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter. Tuttavia, l’ex calciatore Aldo Serena ha pubblicato un post su “X” evidenziando qualche difetto del giovane calciatore:

“Se a quest’età avesse incontrato qualche istruttore italiano che gli avesse insegnato lo scarico preciso della palla, con esercitazioni continue a due tocchi, ora sarebbe molto più completo”.

