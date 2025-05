Schira: “Il Benfica riflette sul futuro di Belotti. L’ex Palermo vorrebbe rimanere a Lisbona”

Arrivato al Benfica durante la sessione invernale di calciomercato, in prestito dal Como, Andrea Belotti è in attesa di conoscere delle novità sul proprio futuro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su “X”, l’ex giocatore del Palermo non vorrebbe rientrare in Lombardia per poter continuare a giocarsi le proprie carte a Lisbona. Il club portoghese, tuttavia, starebbe facendo delle riflessioni sull’attaccante, andato a segno tre volte nelle sue undici apparizioni con il Benfica.

#Benfica are reflecting on Andrea #Belotti’s future. The italian striker is currently at Benfica on loan (until June) from #Como, but he would like to stay at Lisboa. He has scored 3 goals in 11 games. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 2, 2025