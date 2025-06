Trapani, ufficiale il quinto colpo di mercato: arriva Federico Vazquez dal Monopoli

Il Trapani continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione di Serie C. Dopo gli arrivi di Di Noia, Nicoli, Podrini e Grandolfo, il presidente Valerio Antonini ha annunciato il quinto acquisto: si tratta dell’attaccante argentino Federico Vazquez, classe ’93, ex Monopoli.

A darne notizia è stato lo stesso numero uno granata tramite un post su X: «Giocatore di grande talento che aggiunge classe al nostro attacco. Benvenuto CHE!». Vazquez, reduce da un infortunio, ha totalizzato 4 reti in 14 presenze nell’ultima stagione, aggiungendo un gol anche in Coppa Italia Serie C. Ora è pronto a ripartire con la maglia del Trapani.