Pescara, idea D’Uffizi per l’attacco: si tratta con l’Ascoli

Il Pescara guarda al mercato in cerca di talento e fantasia: nel mirino c’è Simone D’Uffizi, esterno offensivo classe 2004 di proprietà dell’Ascoli. Secondo TMW, il club marchigiano preferirebbe una cessione a titolo definitivo per finanziare altre operazioni, ma resta aperta anche la possibilità di un prestito con diritto di riscatto. D’Uffizi ha già maturato esperienza in Serie B e potrebbe presto tornare in cadetteria con la maglia del Delfino.

