Palermo, il preparatore Tononi saluta: «È stato un viaggio emozionante»

Emanuele Tononi, preparatore atletico dello staff di Alessio Dionisi, ha salutato il Palermo con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Di seguito il messaggio integrale condiviso dal professionista:

«Grazie Palermo! È stato un viaggio emozionante, intenso e infinitamente significativo. Qualche anno fa non sarei stato nemmeno lontanamente in grado di immaginare un’esperienza così importante professionalmente. È stato un onore rappresentare uno dei Club piú blasonati del calcio italiano e potermi confrontare con una realtà di livello come quella di City Group. Grazie a chi mi ha reso possibile questa opportunità, ai colleghi coi quali è nato un rapporto lavorativo e di amicizia, a tutti quelli che mi hanno dato fiducia incondizionata fin dal primo allenamento e a chiunque si sia preoccupato di farmi sentire a casa nonostante i tanti chilometri di distanza. Grazie ai tanti amici che porterò sempre con me nel mio cammino di vita. Viva Palermo e Santa Rosalia!»