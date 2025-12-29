Trapani, UFFICIALE: esonerato il ds Mussi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Termina ufficialmente l’avventura del ds Andrea Mussi con il Trapani. A comunicarlo è la stessa società granata attraverso i propri canali ufficiale. A prendere il suo posto sarà Luigi Volume, che lo scorso Ottobre aveva assunto il ruolo di direttore dell’area tecnica.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“La società Fc Trapani 1905 comunica che, in data odierna e con effetto immediato, il direttore sportivo Andrea Mussi è stato sollevato dall’incarico ricoperto a partire 04 luglio 2024. Il ruolo di direttore sportivo verrà ricoperto da Luigi Volume”

Ultimissime

Padova, ricapitalizzazione da parte dei soci di minoranza: il club potrà operare sul mercato

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Trapani, UFFICIALE: esonerato il ds Mussi

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Serie A, cambia il pallone invernale: addio all’arancione fluo

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Il declino di Bitcoin sta sconvolgendo gli investitori italiani: perché 8HoursMining è un porto sicuro per rendimenti stabili

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Palermo-Spezia, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto per il Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025