Padova, ricapitalizzazione da parte dei soci di minoranza: il club potrà operare sul mercato
In seguito ad una ricapitalizzazione da parte dei soci di minoranza, il Padova potrà adesso operare sul mercato liberamente. Come comunicato dal club, grazie a ciò il ds Mirabelli potrà muoversi nella trasferta di trasferimenti che aprirà fra pochi giorni.
Il comunicato del club:
“Il Calcio Padova rende noto che nella giornata di oggi i soci di minoranza hanno effettuato le necessarie disposizioni affinché il club possa operare liberamente sul mercato di gennaio”