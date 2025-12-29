Padova, ricapitalizzazione da parte dei soci di minoranza: il club potrà operare sul mercato

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

In seguito ad una ricapitalizzazione da parte dei soci di minoranza, il Padova potrà adesso operare sul mercato liberamente. Come comunicato dal club, grazie a ciò il ds Mirabelli potrà muoversi nella trasferta di trasferimenti che aprirà fra pochi giorni.

Il comunicato del club:

“Il Calcio Padova rende noto che nella giornata di oggi i soci di minoranza hanno effettuato le necessarie disposizioni affinché il club possa operare liberamente sul mercato di gennaio”

