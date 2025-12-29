Spezia, pressing per Pedro Mendes del Modena: si pensa a Soleri o Candelari come contropartite
Dopo non esser riuscito ad aggiudicarsi dal Palermo Matteo Brunori, ormai ad un passo dal vestire la maglia della Sampdoria, lo Spezia ha adesso virato verso uno degli attaccanti che è destinato a cambiare aria durante il mercato di gennaio.
Infatti, secondo quanto riportato da Parlandodisport.it, i bianconeri sarebbero in forte pressing per portare in liguria il centravanti del Modena, Pedro Mendes. Per arrivare all’attaccante gli spezini starebbero discutendo per un possibile inserimento di una contropartita, con i nomi più plausibili che sono quello dell’ex rosa Edoardo Soleri e quello di Pietro Candelari.