Siracusa, ritardi nei pagamenti: il presidente ricci chiede pazienza

Ancora problemi in casa Siracusa. Il club non ha rispettato le scadenze dei pagamenti per i mesi di settembre e ottobre. Il presidente Alessandro Ricci aveva promesso alla squadra che i bonifici relativi al secondo mese sarebbero arrivati alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia.

Ma, secondo quanto riportato a TuttoC.com, la promessa non sarebbe stata mantenuta. Il numero uno del club siciliano avrebbe infatti chiesto ulteriore pazienza, rimandando la saldatura degli stipendi al nuovo anno.