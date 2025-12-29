Serie A, cambia il pallone invernale: addio all’arancione fluo

La Lega Serie A cambia rotta sul pallone invernale. Dopo le polemiche e le numerose segnalazioni arrivate nelle ultime settimane, è stata presa la decisione di abbandonare il pallone arancione fluo, introdotto a partire dalla dodicesima giornata di campionato.

La scelta nasce soprattutto dalle difficoltà riscontrate da parte di tifosi daltonici, che hanno segnalato problemi evidenti nel distinguere il pallone durante le partite, sia allo stadio che in televisione. Una criticità che ha spinto la Lega a intervenire.

Il presidente Ezio Simonelli ha confermato che il cambiamento è ormai definito: nella seconda parte della stagione si tornerà alle colorazioni tradizionali, giallo fluo o bianco, ritenute più visibili e funzionali. Tuttavia, la transizione non sarà immediata. Per motivi logistici e produttivi servirà ancora del tempo prima che il nuovo pallone sostituisca completamente quello arancione.

Ogni gara di Serie A richiede un numero elevato di palloni, tra partita e allenamenti, e la produzione dei nuovi modelli è già stata avviata dal fornitore ufficiale. L’obiettivo è garantire una sostituzione graduale senza interrompere la regolarità del campionato.

La Lega ha riconosciuto che la scelta dell’arancione, sebbene esteticamente impattante, non si è rivelata efficace sul piano pratico. Da qui la decisione di tornare a soluzioni già collaudate, privilegiando visibilità, accessibilità e qualità dell’esperienza per il pubblico.