Palermo-Spezia, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto per il Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Sono ufficialmente in vendita i biglietti per assistere a Palermo-Spezia, match valido per la 20ª giornata del Campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17.15 allo stadio Renzo Barbera.

Il Palermo FC invita i tifosi a recarsi all’impianto con largo anticipo rispetto al calcio d’inizio, al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi e agevolare le procedure di controllo.

Modalità d’acquisto

A partire dal 2 dicembre 2025, per acquistare i biglietti delle gare del Palermo FC è necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del Club. Gli acquisti effettuati in precedenza restano consultabili tramite il proprio account Vivaticket, utilizzando le credenziali già in uso.

I tagliandi sono acquistabili fino a esaurimento disponibilità esclusivamente attraverso:

la pagina biglietteria ufficiale del Palermo FC;

i punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

Prezzi dei biglietti

Centralissima

Intero: 103 €

Donne / Over 65: 82 €

Under 16: 82 €

Tribuna Centrale

Intero: 73 €

Donne / Over 65: 57 €

Under 16: 57 €

Tribuna Laterale

Intero: 48 €

Donne / Over 65: 40 €

Under 16: 40 €

Gradinata Inferiore

Intero: 34 €

Donne / Over 65: 30 €

Under 16: 30 €

Promo Università: 25 €

Gradinata Superiore

Intero: 28 €

Donne / Over 65: 23 €

Under 16: 23 €

Under 14: 14 €

Promo Università: 21 €

Curve

Intero: 22 €

Donne / Over 65: 18 €

Under 16: 18 €

Promo Università: 16 €

Promo e agevolazioni

Promo UNIPA: riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA, acquistabile esclusivamente presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera nei giorni lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 gennaio (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

Promo Xmas: iniziativa che abbina l’acquisto dei prodotti ufficiali natalizi del Palermo FC a un vantaggio esclusivo per la gara contro lo Spezia.

Omaggio Under 14: per il settore Gradinata Superiore Laterale, riscattabile fino a esaurimento posti presso l’Info Point del Barbera nei giorni 12, 13 e 14 gennaio.

Cambio utilizzatore

Intero: cedibile a tutti

Ridotto donna: cedibile solo a donna

Ridotto over 65: cedibile solo a over 65

Ridotto under 16: non cedibile

Ridotto under 14: non cedibile

Promo Università: non cedibile

Accesso allo stadio

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

documento d’identità valido in originale;

biglietto digitale o cartaceo;

fidelity card originale con ricevuta segnaposto per abbonamenti o biglietti caricati su SIAMOAQUILE CARD.

Le informazioni relative al settore ospiti saranno comunicate successivamente, in attesa delle indicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

