Palermo-Spezia, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto per il Barbera
Sono ufficialmente in vendita i biglietti per assistere a Palermo-Spezia, match valido per la 20ª giornata del Campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17.15 allo stadio Renzo Barbera.
Il Palermo FC invita i tifosi a recarsi all’impianto con largo anticipo rispetto al calcio d’inizio, al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi e agevolare le procedure di controllo.
Modalità d’acquisto
A partire dal 2 dicembre 2025, per acquistare i biglietti delle gare del Palermo FC è necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del Club. Gli acquisti effettuati in precedenza restano consultabili tramite il proprio account Vivaticket, utilizzando le credenziali già in uso.
I tagliandi sono acquistabili fino a esaurimento disponibilità esclusivamente attraverso:
la pagina biglietteria ufficiale del Palermo FC;
i punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.
Prezzi dei biglietti
Centralissima
Intero: 103 €
Donne / Over 65: 82 €
Under 16: 82 €
Tribuna Centrale
Intero: 73 €
Donne / Over 65: 57 €
Under 16: 57 €
Tribuna Laterale
Intero: 48 €
Donne / Over 65: 40 €
Under 16: 40 €
Gradinata Inferiore
Intero: 34 €
Donne / Over 65: 30 €
Under 16: 30 €
Promo Università: 25 €
Gradinata Superiore
Intero: 28 €
Donne / Over 65: 23 €
Under 16: 23 €
Under 14: 14 €
Promo Università: 21 €
Curve
Intero: 22 €
Donne / Over 65: 18 €
Under 16: 18 €
Promo Università: 16 €
Promo e agevolazioni
Promo UNIPA: riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA, acquistabile esclusivamente presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera nei giorni lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 gennaio (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).
Promo Xmas: iniziativa che abbina l’acquisto dei prodotti ufficiali natalizi del Palermo FC a un vantaggio esclusivo per la gara contro lo Spezia.
Omaggio Under 14: per il settore Gradinata Superiore Laterale, riscattabile fino a esaurimento posti presso l’Info Point del Barbera nei giorni 12, 13 e 14 gennaio.
Cambio utilizzatore
Intero: cedibile a tutti
Ridotto donna: cedibile solo a donna
Ridotto over 65: cedibile solo a over 65
Ridotto under 16: non cedibile
Ridotto under 14: non cedibile
Promo Università: non cedibile
Accesso allo stadio
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
documento d’identità valido in originale;
biglietto digitale o cartaceo;
fidelity card originale con ricevuta segnaposto per abbonamenti o biglietti caricati su SIAMOAQUILE CARD.
Le informazioni relative al settore ospiti saranno comunicate successivamente, in attesa delle indicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza.