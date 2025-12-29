Cesena, Fusco svela il retroscena: «Senza Klinsmann avremmo preso Joronen»

Dicembre 29, 2025

Il rinnovo di Jonathan Klinsmann con il Cesena è ormai cosa fatta. A confermarlo è stato il direttore sportivo Filippo Fusco, intervenuto al podcast Onda Bianconera di TuttoCesena, dove ha fatto chiarezza anche su un importante retroscena di mercato legato all’estate scorsa.

Fusco ha spiegato che Klinsmann, prima di rinnovare con il Cesena, era stato molto vicino al Palermo, ma l’operazione non si è poi concretizzata. A quel punto il club romagnolo ha lavorato per trattenerlo, arrivando all’accordo che sarà ufficializzato a breve.

Nel corso dell’intervista, il ds ha chiarito cosa sarebbe successo in caso di mancato rinnovo:
«Se Klinsmann non fosse rimasto, avevamo già bloccato Joronen».

Il portiere finlandese, rimasto svincolato in estate, era quindi il piano B del Cesena. Tuttavia, Joronen è rimasto libero ancora per diverse settimane, fino a quando il Palermo lo ha ingaggiato successivamente, approfittando dell’infortunio di Gomis e della situazione legata a Bardi.

Un incastro di mercato che non ha inciso sulle strategie del Cesena, che ha scelto di puntare con decisione su Klinsmann, blindandolo come portiere del presente e del futuro. Il Palermo, invece, ha trovato in Joronen la soluzione d’emergenza tra i pali dopo i problemi nel reparto, chiudendo l’operazione solo in un secondo momento.

