Radunovic passa allo Spezia

Mentre sul campo il Cagliari di Fabio Pisacane continua a sorprendere, come certificano i 18 punti conquistati finora e l’ultima vittoria in rimonta contro il Torino, la dirigenza rossoblù ha già iniziato a muoversi in vista della sessione invernale di calciomercato.

In attesa di definire le prime operazioni in entrata, il club sardo ha chiuso la prima cessione di gennaio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Boris Radunovic è pronto a lasciare il Cagliari per trasferirsi allo Spezia. Il portiere serbo, classe 1995, non ha collezionato neppure un minuto tra campionato e Coppa Italia in questa stagione e ha deciso di scendere di categoria per ritrovare continuità e spazio. L’accordo tra le due società è già stato raggiunto, secondo quanto riferisce ancora Gianluca Di Marzio.

Radunovic, però, potrebbe non essere l’unico a salutare la Sardegna nel corso del mercato invernale. Sempre secondo quanto riportato da Di Marzio, tra i nomi in uscita figura anche quello di Zito Luvumbo. L’attaccante angolano, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, ha perso posizioni nelle gerarchie offensive del Cagliari e potrebbe valutare nuove opportunità per rilanciarsi.

Il mercato del Cagliari, dunque, entra nel vivo: mentre la squadra continua a raccogliere risultati importanti sul campo, la società lavora per sfoltire la rosa e preparare eventuali innesti mirati. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, gennaio potrebbe portare altri movimenti in uscita prima di un possibile assalto a rinforzi funzionali al progetto di Pisacane.