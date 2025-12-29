Serie B, quote promozione: Frosinone stabile, Monza e Palermo inseguono
Il pareggio contro l’Empoli interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive del Frosinone, ma non cambia la sostanza del campionato dei gialloblù. La squadra di Massimiliano Alvini resta in vetta alla classifica di Serie B, anche se ora il vantaggio sulle inseguitrici si è assottigliato: Monza a un punto, Venezia a tre, dopo i successi rispettivamente contro Modena ed Entella.
Nonostante il rallentamento, le quote promozione del Frosinone continuano a scendere. Come riporta Agipronews, la promozione diretta dei ciociari è passata da 1,73 a 1,70 sia su GoldBet che su Better, segnale della fiducia che i bookmaker continuano a riporre nella squadra di Alvini.
La favorita principale per il salto in Serie A resta comunque il Monza, la cui quota è ulteriormente scesa da 1,63 a 1,60. Stabile invece il Palermo di Pippo Inzaghi, che dopo la vittoria contro il Padova mantiene la quota promozione a 1,67, confermandosi pienamente in corsa per l’obiettivo.
Movimenti significativi anche alle spalle del trio di testa. Sempre secondo Agipronews, il Venezia vede ridursi sensibilmente la propria quota promozione, scesa da 1,85 a 1,73 dopo l’ennesimo successo. Ancora più clamoroso il crollo del Catanzaro: i calabresi, reduci dalla quinta vittoria consecutiva contro il Cesena, sono passati da quota 12 a 3,75, entrando di fatto nel gruppo delle candidate credibili alla Serie A.
Un quadro che fotografa alla perfezione l’equilibrio della Serie B: distacchi ridotti in classifica, quote in continuo movimento e una corsa promozione che resta apertissima, come confermano i dati diffusi da Agipronews.