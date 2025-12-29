Serie B, la classifica del 2025: Palermo in vetta nell’anno solare

Il Palermo chiude il 2025 in testa alla speciale classifica dei punti conquistati nell’anno solare in Serie B. I rosanero hanno totalizzato 61 punti in 36 gare, al pari del Frosinone, ma davanti per differenza reti e rendimento complessivo, confermando una crescita costante nel corso dell’anno.

Secondo i dati raccolti ed elaborati da Transfermarkt.it, il Palermo è la squadra che ha reso meglio nel 2025 insieme ai ciociari, lasciandosi alle spalle Cesena (59 punti) e Catanzaro (57). Una graduatoria che fotografa l’andamento reale delle squadre nel lungo periodo e non la classifica momentanea di campionato.

Alle spalle del quartetto di testa si piazzano Juve Stabia con 52 punti e Modena a quota 49, mentre lo Spezia chiude la parte sinistra della classifica con 45. Più staccate Südtirol (44), Reggiana (40) e il terzetto formato da Sampdoria, Carrarese e Bari, tutte a 38 punti. Più indietro il Monza, fermo a 37 ma con un numero di gare nettamente inferiore.

La graduatoria stilata da Transfermarkt.it evidenzia come il Palermo abbia saputo mantenere continuità di rendimento nell’arco dell’intero anno solare, risultando una delle squadre più solide e produttive della Serie B. Un dato che rafforza le ambizioni dei rosanero e certifica il valore del percorso intrapreso nel 2025.