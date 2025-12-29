Brunori ha scelto la Sampdoria

Si avvia alla conclusione l’esperienza di Matteo Brunori con la maglia del Palermo. L’attaccante rosanero è pronto a trasferirsi alla Sampdoria nella sessione invernale di calciomercato.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, tra le parti è stato trovato un accordo di massima sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione. L’operazione è stata resa possibile anche dalla volontà del calciatore, che ha scelto di sposare il progetto blucerchiato. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli formali, con l’annuncio ufficiale atteso entro la fine della settimana, in concomitanza con l’apertura ufficiale del mercato.

Si chiude così, almeno temporaneamente, l’avventura di Brunori a Palermo. L’attaccante ha vestito la maglia rosanero per quattro stagioni e sabato scorso ha salutato tifosi e compagni tra le lacrime, senza scendere in campo nella sfida contro il Padova: un segnale che aveva già lasciato intuire l’imminente separazione.

L’inserimento dello Spezia, emerso nei giorni scorsi, non ha cambiato l’esito della trattativa. Come confermato da TuttoMercatoWeb.com, l’intesa tra Palermo, Sampdoria e giocatore era già solida e l’operazione è destinata a chiudersi come previsto: Matteo Brunori sarà un nuovo calciatore della Sampdoria.