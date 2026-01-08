Trapani, la Figc infligge altri 7 punti di penalizzazione. Dura reazione di Antonini

Nuova penalizzazione per la FC Trapani. La Figc ha deciso di infliggere altri 7 punti di penalizzazione al club granata, aggravando ulteriormente il quadro disciplinare e di classifica. La notizia è stata commentata direttamente dal presidente Valerio Antonini, che ha affidato la sua reazione a un lungo post pubblicato sui social.

Antonini ha espresso forte amarezza per la decisione, parlando di un provvedimento inatteso nonostante, a suo dire, la difesa abbia contestato punto per punto le accuse mosse al club. Nel messaggio pubblicato su Facebook, il numero uno granata ha manifestato sfiducia nei confronti della giustizia sportiva, sostenendo che il clima all’interno della Commissione giudicante fosse già indirizzato.

Il presidente del Trapani ha annunciato che il club proseguirà il proprio percorso legale, presentando ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, al Tar e successivamente al Consiglio di Stato, come già avvenuto in altri filoni della vicenda. Secondo Antonini, nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi decisivi anche sul fronte della giustizia ordinaria.

Nel suo intervento, il presidente ha inoltre rivolto un pensiero ai calciatori, allo staff e alla tifoseria, sottolineando le difficoltà che l’ambiente sta attraversando in questa fase complessa. Ha infine ribadito la volontà della società di continuare a difendere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti.