Palermo verso Mantova, il report da Torretta

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

È proseguita questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Mantova. La squadra guidata da Filippo Inzaghi ha svolto una seduta mattutina focalizzata sul lavoro fisico.

Nel dettaglio, come comunicato dalla società rosanero, i calciatori hanno effettuato esercizi di forza, seguiti da lavori individuali programmati dallo staff tecnico. La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida del “Martelli”, valida per il prossimo turno di campionato.

Ultimissime

Palermo verso Mantova, il report da Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Bari, Vivarini lancia l’allarme: «Mese cruciale per la salvezza. Sul mercato sono preoccupato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Spezia, Donadoni verso Bolzano: «Servono concretezza e atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Venezia: dalla Norvegia arriva Farji

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026

Avellino, nome nuovo per la mediana: piace Faticanti della Juventus Next Gen

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 8, 2026