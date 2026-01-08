Palermo verso Mantova, il report da Torretta
È proseguita questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Mantova. La squadra guidata da Filippo Inzaghi ha svolto una seduta mattutina focalizzata sul lavoro fisico.
Nel dettaglio, come comunicato dalla società rosanero, i calciatori hanno effettuato esercizi di forza, seguiti da lavori individuali programmati dallo staff tecnico. La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida del “Martelli”, valida per il prossimo turno di campionato.