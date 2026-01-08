Serie BKT, svolta internazionale: LaB Channel arriva su Prime Video in 10 Paesi europei

La Serie BKT compie un nuovo e significativo passo nella propria strategia di espansione internazionale. A partire dalla 19ª giornata di campionato, in programma dal 10 gennaio 2026, il canale ufficiale della Lega Serie B, LaB Channel, rafforzerà la sua distribuzione all’estero approdando su Prime Video in dieci Paesi europei.

L’accordo siglato tra Lega B e Prime Video consentirà la visione del campionato cadetto in Spagna, Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco, ampliando in modo sostanziale la platea internazionale della Serie B.

Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di crescita del torneo, che consolida la propria presenza globale attraverso il canale ufficiale in lingua italiana. Una distribuzione che si affianca a quella già attiva su OneFootball TV, disponibile in oltre 150 Paesi nel mondo, e alla trasmissione di tre partite live a weekend in 32 Stati, con telecronaca nelle rispettive lingue locali.

La disponibilità di LaB Channel su Prime Video scatterà ufficialmente dalla 19ª giornata e rappresenta un passaggio strategico per aumentare visibilità, valore del prodotto e coinvolgimento del pubblico internazionale, intercettando nuovi mercati e rafforzando il brand Serie BKT anche fuori dai confini nazionali.

Le modalità di sottoscrizione del canale saranno accessibili direttamente sulle piattaforme Prime Video dei Paesi interessati, segnando un ulteriore salto di qualità nella distribuzione del calcio italiano di seconda divisione. Una mossa che conferma la volontà della Lega Serie B di posizionarsi sempre più come campionato competitivo, riconoscibile e attrattivo anche sul piano internazionale.