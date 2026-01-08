Palermo-Spezia verso il pienone. Il dato aggiornato
Il Palermo continua a spingere anche fuori dal campo. Attraverso i propri canali social ufficiali, il club rosanero ha comunicato che per la gara contro lo Spezia è stata raggiunta quota 19.999 presenze, a un passo dalla soglia simbolica dei 20 mila spettatori al “Renzo Barbera”.
Un dato significativo, se rapportato alla capienza attuale dello stadio, pari a circa 35 mila spettatori, che conferma la risposta costante della tifoseria palermitana. Nel post social, la società ha accompagnato il dato con un messaggio ironico e diretto, invitando i tifosi a occupare anche l’ultimo seggiolino disponibile per superare quota 20 mila presenze.
Il “Barbera” si conferma così un elemento centrale del cammino rosanero, capace di garantire numeri importanti e un sostegno continuo alla squadra di Filippo Inzaghi. Palermo-Spezia si avvia dunque a essere una sfida calda anche sugli spalti, con un pubblico pronto a fare la propria parte.