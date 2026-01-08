Mantova-Palermo, le quote dei bookmaker: rosanero favoriti al “Martelli”

Dopo la sosta, il campionato di Serie B riparte con la 19ª giornata, in programma domenica alle ore 15, e tra le sfide più attese c’è Mantova-Palermo, confronto delicato sia in chiave classifica sia per il peso specifico delle due squadre.

I bookmaker fotografano una partita equilibrata, ma con il Palermo leggermente favorito per la vittoria esterna. Le quote oscillano poco tra i vari operatori, confermando un orientamento abbastanza uniforme del mercato.

Nel dettaglio, Bet365 propone il segno 1 a 3.40, il pareggio a 3.40 e il 2 a 2.10. Quote simili su Snai, dove il successo del Mantova è dato a 3.40, la X a 3.35 e il colpo esterno rosanero ancora a 2.10.

Leggera variazione su LeoVegas, che alza la vittoria dei padroni di casa a 3.65, abbassa il pareggio a 3.30 e quota il Palermo a 1.96, una delle cifre più basse per il segno 2. AdmiralBet propone 1 a 3.35, X a 3.35 e 2 a 2.05, mentre Lottomatica si allinea con 3.40 per il Mantova, 3.35 per il pari e 2.05 per il Palermo.

Su NetBet, il segno 1 è a 3.40, il pareggio sale a 3.45, mentre il 2 resta a 2.10. 888sport.it quota la vittoria del Mantova a 3.60, la X a 3.30 e il successo del Palermo a 1.93, la quota più bassa in assoluto per gli ospiti. Infine Betfair propone 3.50 per l’1, 3.40 per il pareggio e 2.00 per il 2.

Il quadro complessivo racconta dunque di un Palermo considerato favorito, ma non in modo netto, contro un Mantova chiamato a sfruttare il fattore campo per sovvertire i pronostici. Domenica pomeriggio il verdetto passerà dal terreno del “Martelli”, dove riparte ufficialmente il cammino della Serie B dopo la sosta.