Venezia, UFFICIALE: fatta per Farji

Attraverso un comunicato tramite i propri profili, il Venezia ha ufficializzato l’arrivo dallo Strømsgodset dell’attaccante classe 2004, Marko Farji. Il calciatore arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 2030.

Di seguito il comunicato del club:

“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo con lo Strømsgodset per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Marko Farji. Nato a Grimstad, in Norvegia, Farji ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030. Cresciuto nel settore giovanile dello Jerv, il calciatore classe 2004 nel 2022 passa allo Strömsgodset con cui firma il suo primo contratto da professionista e fino ad oggi conta 122 presenze, 29 gol e 6 assist tra campionato e Coppa nazionale. In possesso del doppio passaporto norvegese e iracheno, Farji ha già esordito con la Nazionale dell’Iraq, con cui ha totalizzato 8 presenze”