Il Tirreno: “Pisa, continua la telenovela Tramoni: il Palermo rilancia, il fantasista prende tempo”

PISA –

Da una parte un giocatore, dall’altra due società. E una decisione che continua a slittare. Il Palermo insiste per Matteo Tramoni e rilancia con forza, ma il Pisa non intende privarsi del proprio numero dieci, almeno per il momento. È questo lo scenario che accompagna una delle trattative più complesse di questa finestra di mercato, come racconta Andrea Chiavacci su Il Tirreno.

Il club rosanero ha presentato un’offerta da 6 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del fantasista corso, abbandonando definitivamente la formula iniziale del prestito con obbligo di riscatto da 5 milioni legato a un’eventuale promozione in Serie A. Quella attuale potrebbe rappresentare l’ultima proposta dei siciliani, pronta a essere accompagnata anche da un ingaggio importante per il giocatore, scrive Andrea Chiavacci su Il Tirreno.

La posizione del Pisa, però, resta prudente. Il club nerazzurro non vorrebbe rinunciare al suo numero dieci, considerato centrale nel progetto tecnico. Gilardino ha ribadito la fiducia nel giocatore anche negli ultimi giorni, sottolineandone l’importanza nello sviluppo della squadra. Tramoni, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva e la situazione resta in fase di stallo, secondo quanto riferisce Andrea Chiavacci sulle colonne de Il Tirreno.

Il fantasista è regolarmente al lavoro con il gruppo e continua ad allenarsi a San Piero a Grado in vista della sfida contro il Sassuolo. È stato provato anche tra i possibili titolari, segnale evidente della volontà dello staff tecnico di puntare ancora su di lui. Il contratto firmato fino al 2030, rinnovato dopo la promozione in Serie A, rende ulteriormente complessa una scelta che non può essere presa con leggerezza, evidenzia Andrea Chiavacci su Il Tirreno.

Il Palermo resta alla finestra, consapevole di aver fatto il massimo sul piano economico e di dover attendere la mossa finale del Pisa e del giocatore. Una telenovela destinata a proseguire almeno fino alle ultime ore di mercato.