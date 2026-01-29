Repubblica: “Bari verso il Palermo, arrivano Cavuoti e Piscopo”

BARI –

Per salvarsi serve fantasia. È da questo presupposto che il Bari ha deciso di cambiare passo sul mercato, intervenendo con decisione nella zona del campo dove nascono i gol. Nel giro di poche ore sono arrivati due trequartisti: Nicolò Cavuoti dal Cagliari e Kevin Piscopo dalla Juve Stabia, con una trattativa ormai molto avanzata. Scelte che rispecchiano in pieno la volontà di Moreno Longo di vivacizzare la manovra offensiva, come racconta Enzo Tamborra su Repubblica Bari.

Il segnale era già arrivato dal campo. Sabato scorso a Cesena, Longo non aveva esitato a lanciare sulla trequarti i giovanissimi Emanuele Rao, classe 2005 e autore anche di un gol, e Giacomo De Pieri, al debutto assoluto in maglia biancorossa. Con Cavuoti e Piscopo, il Bari completa così la batteria dei giocatori creativi, uno dei punti deboli della prima metà di stagione, segnata dal rendimento deludente di Antony Partipilo e Mirko Antonucci, tra le maggiori delusioni dell’annata, scrive Enzo Tamborra su Repubblica Bari.

Longo riparte dunque da nomi meno altisonanti, puntando sull’entusiasmo dei giovani e sulla voglia di rilancio di Piscopo, 27 anni, reduce da una prima parte di stagione alla Juve Stabia al di sotto delle aspettative. Lo scorso campionato, però, l’esterno offensivo era stato protagonista della cavalcata dei campani verso i playoff con 37 presenze e 3 gol. La chiusura dell’operazione è stata facilitata anche dall’interesse della Juve Stabia per il difensore Kassama, destinato a fare il percorso inverso, secondo quanto riferisce Enzo Tamborra di Repubblica Bari.

Già da ieri, intanto, Nicolò Cavuoti si è aggregato al gruppo di Longo. Classe 2003, arriva dal Cagliari, dove ha collezionato sei presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Cresciuto calcisticamente in Serie C con Feralpisalò e Olbia, il trequartista vanta anche un percorso completo nelle nazionali giovanili azzurre, dall’Under 18 in avanti. Cavuoti approda a Bari con la formula del prestito secco e indosserà la maglia numero 20, riporta Enzo Tamborra su Repubblica Bari.

Il lavoro del direttore sportivo Valerio Di Cesare, però, non è finito. Restano aperti diversi dossier, sia in entrata che in uscita. È calda la pista che porta al ritorno in biancorosso del difensore Valerio Mantovani dal Mantova, pupillo di Longo, nell’ottica di uno scambio con Andrea Meroni. Per la difesa, l’obiettivo principale resta però l’olandese Cas Odenthal, in uscita dal Sassuolo, che dovrà prima individuare un sostituto. Longo chiede anche un ulteriore rinforzo in mezzo al campo: l’arrivo di Esteves non basta a colmare le lacune di un reparto che finora non ha dato garanzie. In attacco, con l’innesto di Cuni, il reparto è sostanzialmente completo, salvo occasioni last minute. Sul fronte uscite si lavora al ritorno alla Juventus di Leonardo Cerri, decisivo con un gol pesante contro il Padova.

Ieri la squadra si è allenata al centro sportivo Palmiotta di Modugno sotto gli occhi del presidente Luigi De Laurentiis. Intanto è stato designato l’arbitro della sfida di domani sera (ore 20.30) al San Nicola contro il Palermo: sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini.