Repubblica: “Rosa, offerti sei milioni per prendere Tramoni. La palla passa ora al Pisa”

PALERMO –

Il Palermo rilancia e attende una risposta definitiva dal Pisa per Matteo Tramoni. È questa la fotografia delle ultime ore di mercato rosanero, con il club di viale del Fante che ha deciso di andare fino in fondo per l’attaccante classe 2000, reduce da 20 presenze, 2 gol e 2 assist nella prima parte di stagione in Serie A, come riporta Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Il Palermo ha infatti detto sì alla richiesta iniziale dei toscani da 6 milioni di euro per il cartellino del giocatore ed è pronto a chiudere subito l’operazione a titolo definitivo, senza formule legate a prestiti o obblighi di riscatto condizionati alla promozione in Serie A. Un segnale chiaro della volontà rosanero di anticipare la concorrenza e definire l’affare senza attendere sviluppi sportivi, secondo quanto scrive Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Il Pisa, però, non ha ancora sciolto le riserve. Il club nerazzurro vacilla ma vorrebbe avere Tramoni a disposizione almeno per il prossimo turno di campionato, che vedrà la squadra di Alberto Gilardino ospitare il Sassuolo sabato. Un dettaglio che rallenta la decisione finale e tiene la trattativa in sospeso, racconta ancora Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo.

Sul tavolo del giocatore c’è già la proposta economica del direttore sportivo Carlo Osti, che migliorerebbe sensibilmente l’ingaggio attuale dell’attaccante corso, portandolo fino a 460 mila euro a stagione bonus compresi. Tramoni ha chiesto al Pisa se esista la disponibilità ad adeguare lo stipendio ai livelli offerti dal Palermo. Un’ipotesi che, al momento, non sembra convincere la dirigenza toscana, considerando che il calciatore ha rinnovato lo scorso giugno fino al 2030 dopo la promozione in Serie A e che il club non appare orientato a ritocchi immediati, scrive Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Dal punto di vista tecnico, Tramoni rappresenterebbe il rinforzo ideale per Inzaghi. Il trequartista conosce già i metodi dell’allenatore, che lo ha guidato sia a Brescia sia a Pisa, e potrebbe inserirsi rapidamente nei meccanismi offensivi rosanero. Un aspetto fondamentale per aumentare la pericolosità davanti e compiere quel salto di qualità necessario per competere alla pari con le rivali nella corsa alla promozione diretta, analizza Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Intanto, a Palermo è rientrato Giangiacomo Magnani. Il difensore ha concluso a Reggio Emilia il percorso fisioterapico dopo l’infortunio rimediato il 27 dicembre contro la Sampdoria con la maglia della Reggiana, una lesione al vasto intermedio destro inizialmente stimata guaribile in circa venti giorni. Magnani ha completato il programma personalizzato e ora rifinirà la preparazione con i rosanero. Difficile una sua convocazione immediata per la gara di Bari, ma non è escluso che possa comunque partire con la squadra per riassaporare le dinamiche di un gruppo che conosce bene, lasciato in estate per motivi familiari, conclude Valerio Tripi su Repubblica Palermo.