Tragedia per Sven Ulreich: è morto il figlio di sei anni. Il commosso messaggio del portiere del Bayern

Una nuova, drammatica notizia sconvolge il mondo del calcio. Dopo i lutti che hanno colpito il neoacquisto del Bari, Verreth, e l’ex portiere della Roma Julio Sergio, anche Sven Ulreich, estremo difensore del Bayern Monaco, è stato colpito da una tragedia personale. Il portiere tedesco ha annunciato la scomparsa del figlio Len, di appena sei anni, deceduto dopo una lunga malattia.

A dare la notizia è stato lo stesso Ulreich con un toccante messaggio diffuso attraverso i suoi canali social:

«È con profonda tristezza che annunciamo oggi che nostro figlio Len è mancato poche settimane fa dopo una lunga e grave malattia. La decisione di rendere pubblica la nostra storia è incredibilmente difficile per noi, ma è un passo importante come famiglia per fare chiarezza e affrontare questo dolore».

Il portiere ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questi mesi:

«Insieme a nostra figlia, stiamo cercando di ritrovare la strada della vita, passo dopo passo. Un ringraziamento speciale alle nostre famiglie, agli amici e al Bayern Monaco per la loro discrezione e il loro enorme supporto: hanno significato molto per noi».

Infine, l’appello al rispetto della privacy in un momento così delicato:

«Chiediamo al pubblico e ai rappresentanti dei media di essere rispettosi della nostra privacy. Vi preghiamo di astenervi dal porre ulteriori domande o fare dichiarazioni».