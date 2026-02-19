Torretta Cafè, Sperandeo: «La maglia del Palermo è la più bella del mondo»

Il Palermo continua a raccontarsi attraverso il format digitale “Torretta Café”, il talk show condotto da Sarah Castellana e trasmesso sul canale YouTube ufficiale del club. Nella sesta puntata ospite Tony Sperandeo, famoso attore e grande tifoso del Palermo, che ha raccontato il suo rapporto viscerale con il Palermo che va avanti da una vita.

Sperandeo ricorda l’evento dei 125 anni di storia del Palermo tenutosi al “Teatro Biondo”: «Ho amato tutti i giocatori del Palermo, ma soprattutto la maglia. La maglia rosanero è la più bella di tutte» ha dichiarato.

Il rinomato attore ha anche della finale di coppa italia persa dal Palermo nel 2011 contro l’Inter, ricordando l’emozione nel vedere le strade di Roma tinte di rosanero, per quella che fu una e vera e propria invasione di tifosi Palermitani. Infine, uno sguardo alle tappe della sua carriere, tra orgoglio e nostalgia.

Ecco la clip integrale:

