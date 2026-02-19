Striscia la notizia, Ficarra e Picone: «Vieri e Matri devono firmare il contratto con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 224516

Durante la trasmissione “Striscia la notizia” in onda su Canale 5, Ficarra e Picone sono stati protagonisti di un simpatico siparietto con le mogli di Christian Vieri e Alessandro Matri.

Commentato le carriere dei due rinomati attaccanti, i due comici palermitani hanno ribadito scherzosamente: «I vostri mariti hanno giocato ovunque, tranne che nel Palermo» porgendo a Federica Nargi e Costanza Caracciolo un contratto da far firmare a Vieri e Matri.

Ficarra ha poi concluso: «A Palermo gioca anche Inzaghi, anche se non entra mai»

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

