Conference League: la Fiorentina cala il tris, Jagiellonia battuto 3-0. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Si concludono i match di andata dei sedicesimi di finale di Conference League. Grande prestazione della Fiorentina, che si impone con il  risultato di 3-0 in casa del Jagiellonia. Per la viola le reti arrivano tutte nel secondo tempo, con i gol di Ranieri, Mandragore e Piccoli che decidono l’incontro e regalano un pezzo di qualificazione alla formazione di mister Vanoli. Successo esterno per il Celje, grazie al gol allo scadere di Poplatnik. Vincono anche Rijeka e Samsunspor. Di seguito i risultati finali:

Drita-Celje 2-3 (19′ Kucys; 41′ Avdyli; 59′ Krasniqi; 75′ Balaj; 90+4′ Poplatnik)

Jagiellonia-Fiorentina 0-3 (53′ Ranieri; 66′ Mandragora; 81′ Piccoli)

Omonia-Rijeka 0-1 (87′ Abu Adjei)

Shkendija-Samsunspor 0-1 (77′ Marius)

