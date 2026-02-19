Europa League: vince la Stella Rossa in casa del Lilla, pari tra Panathinaikos e Plzen. I risultati finali

Si concludono i match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Importate successo esterno per la Stella Rossa, che vince 1-0 in casa del Lilla: decisiva per gli ospiti la rete di Tebo Uchenna allo scadere della prima frazione di gioco. Arriva la vittoria anche per lo Stoccarda, che si impone con il risultato di 4-1 sul Celtic. Due gol per tempo per i tedeschi: doppietta di El Khannouss nel primo tempo e i gol di Leweling e Tomas nella ripresa. Mentre, non vanno oltre il pari Panathinaikos e Plzen. Di seguito i risultati finali:

Celtic-Stoccarda 1-4 (15′, 28′ El Khannouss; 21′ Nygren; 57′ Leweling; 90+3′ Tomas)

Lilla-Stella Rossa 0-1 ( 45+1′ Tebo Uchenna)

Ludogorets-Ferencvaros 2-1 ( 24′ Duah; 27′ Dele; 67′ Son)

Panathinaikos-Plzen 2-2 ( 11′ Visinsky; 31′, 61′ Tetteh; 80′ Ladra)