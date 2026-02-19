Europa League: Stoccarda avanti 2-1 contro il Celtic, pari tra Panathinaikos e Plzen dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match dei sedicesimi di finale di Europa League. Va al riposo in vantaggio per 2-1 lo Stoccarda in casa del Celtic: per i tedeschi decisiva al momento la doppietta di El Khannouss. Parziale di 1-1 nel match tra Panathinaikos e Plzen: sblocca il risultato per la formazione ospite al 11′ Visinsky, pareggiano i greci al 31′ con il gol di Tetteh. Mentre termina il primo tempo in vantaggio la Stella Rossa, avanti 1-0 in casa del Lilla. Di seguito i risultati parziali:
Celtic-Stoccarda 1-2 (15′, 28′ El Khannouss; 21′ Nygren)
Lilla-Stella Rossa 0-1 ( 45+1′ Tebo Uchenna)
Ludogorets-Ferencvaros 1-1 ( 24′ Duah; 27′ Dele)
Panathinaikos-Plzen 1-1 ( 11′ Visinsky; 31′ Tetteh)