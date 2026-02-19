Europa League: Stoccarda avanti 2-1 contro il Celtic, pari tra Panathinaikos e Plzen dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 214836

Si concludono i primi tempi dei match dei sedicesimi di finale di Europa League. Va al riposo in vantaggio per 2-1 lo Stoccarda in casa del Celtic: per i tedeschi decisiva al momento la doppietta di El Khannouss. Parziale di 1-1 nel match tra Panathinaikos e Plzen: sblocca il risultato per la formazione ospite al 11′ Visinsky, pareggiano i greci al 31′ con il gol di Tetteh. Mentre termina il primo tempo in vantaggio la Stella Rossa, avanti 1-0 in casa del Lilla. Di seguito i risultati parziali:

Celtic-Stoccarda 1-2 (15′, 28′ El Khannouss; 21′ Nygren)

Lilla-Stella Rossa 0-1 ( 45+1′ Tebo Uchenna)

Ludogorets-Ferencvaros 1-1 ( 24′ Duah; 27′ Dele)

Panathinaikos-Plzen 1-1 ( 11′ Visinsky; 31′ Tetteh)

Altre notizie

Screenshot 2026-02-19 215350

Conference League: pari a reti bianche tra Fiorentina e Jagiellonia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Infantino

Infantino e Ceferin nel mirino: esposto alla Corte Penale Internazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-18 230257

Champions League: l’Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt, pari tra Atletico Madrid e Club Brugge. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 214753

Champions League: pari tra Inter e Bodo Glimt, Atletico Madrid avanti sul Club Brugge dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file5 (64)

Champions League: PSG rimonta a Monaco, Real espugna Lisbona, Dortmund beffa l’Atalanta. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file6 (49)

Benfica-Real Madrid: partita interrotta 10 minuti per presunto insulto razzista

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file3 - 2026-02-17T220211.886

Champions League, Dortmund-Atalanta 2-0 all’intervallo: tedeschi avanti dopo un avvio in ritardo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file2 - 2026-02-17T214615.731

Champions League: equilibrio a Lisbona, pioggia di gol tra Monaco e Psg. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
Screenshot 2026-02-16 110345

Aleesami lancia la sfida all’Inter: «Il calcio italiano è il più bello di tutti. Mi manca il caldo di Mondello»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file4 (81)

Marsiglia, ufficiale l’addio all’ex Palermo De Zerbi: risoluzione consensuale con il club

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Repubblica: “La febbre a 90° esiste. Svelato il mistero del calcio che ci fa battere il cuore”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-01-30 133759

Sorteggi Europa League: ecco l’avversario del Bologna. Tutti gli accoppiamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-19 214836

Europa League: Stoccarda avanti 2-1 contro il Celtic, pari tra Panathinaikos e Plzen dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 215350

Conference League: pari a reti bianche tra Fiorentina e Jagiellonia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
86c56f9e47559fdcb7a6c6e7d4763fbe-28284-oooz0000

Pescara, salta Sepe: si punta su Brondbo per sostituire Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Serie B Palermo-Sudtirol 2-1 (27) tifosi curva nord

Palermo-Sudtirol: superata quota 22mila spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
37f808e4-f086-4de2-a827-8e2ff652510b

Palermo Futsal Club, tra rimonta e gol: pari con la Merlo C5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026