TMW: “Venezia, Gytkjaer e Crnigoj nel mirino della Cremonese”

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, il Venezia potrebbe salutare due elementi in vista del mercato invernale. La Cremonese, infatti, è alla ricerca di elementi validi per rinforzare l’organico e gli occhi sono caduti su Christian Gytkjaer e Domen Crnigoj. Entrambi i due giocatori in questa stagione stanno trovando poco spazio e durante il prossimo mercato di gennaio potrebbero partire in prestito. Sondaggi in corso.

