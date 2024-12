TMW: “Padova, l’ex rosa Broh ad un passo dal Perugia”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’ex centrocampista rosanero Jeremie Broh è ad un passo dal vestire la maglia del Perugia. Il classe 1997 è attualmente un calciatore di proprietà del Padova ma sta trovando pochissimo spazio e vorrebbe giocare con più continuità. Appena 7 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C per un totale di 226 minuti giocati, un bottino fin troppo scarno che starebbe portando il calciatore a cambiare aria già in questa sessione di mercato.

