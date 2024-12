TMW: “Venezia, Raimondo ai saluti. Possibile prestito in B per l’ex Ternana”

Antonio Raimondo è stato sicuramente una delle pochissime note della Ternana nella scorsa stagione, in quanto si è messo ben in mostra in Serie B nonostante la retrocessione in Serie C da parte degli umbri. Il Venezia, in estate, ha deciso di puntare sul talento di proprietà del Bologna, ma sin qui ha trovato pochissimo spazio. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il giocatore potrebbe tornare alla base già a gennaio ma gli emiliani puntano ad un’altra sistemazione in prestito. Per Raimondo ci sono diverse squadre cadette pronte ad offrirgli spazio e un percorso di crescita. La Sampdoria sembra, ad oggi, la soluzione più concreta, anche se Spezia e Cosenza hanno chiesto informazioni negli scorsi giorni.

