Calciomercato Cosenza: oltre ad Artistico può arrivare Emmausso

Il Cosenza punta a rinforzare l’attacco durante la finestra invernale di calciomercato. Come già emerso negli scorsi giorni, i calabresi sarebbero ad un passo da Gabriele Artistico, il quale dovrebbe lasciare come noto la Juve Stabia e per ripartire, in prestito dalla Lazio, con la maglia rossoblù. La giovane punta potrebbe non essere l’unico innesto offensivo per mister Massimiliano Alvini. Il Cosenza, infatti, avrebbero esso gli occhi su Michele Emmausso, duttile ala del Foggia, autore finora in campionato di 6 reti in 18 presenze. I Lupi potrebbero anche decidere di inserire il il prestito di uno tra Massimo Zilli, Baldovino Cimino e Filippo Sgarbi come contropartita. A riportarlo è CalcioFoggia.it.

