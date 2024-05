TMW: “Spezia, contatti per Marson. Il portiere è in scadenza con il Cosenza”

Leonardo Marson potrebbe cambiare squadra. Come riportato su TuttoMercatoWeb.com da Alessio Alaimo, esperto giornalista palermitano, il portiere del Cosenza classe 1998 andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e potrebbe rappresentare un’idea a parametro zero per lo Spezia. In questo periodo ci sono stati dei contatti tra il portiere e i bianconeri e nelle prossime ore il club ligure valuterà se affondare il colpo.

Continue Reading