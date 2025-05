TMW: “Roma-Gasperini, ci siamo. Inutile il tentativo della Juve”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sembrerebbero mancare solo le firme e l’ufficialità tra Gasperini e la Roma. Nelle ultime ore si era registrato l’inserimento, dopo il no di Conte, della Juventus per il tecnico ex rosanero che ha però deciso di mantenere la parola data alla Roma.

Gasperini ha avuto dalla Roma sia sotto il punto di vista del mercato estivo, sia dal punto di vista contrattuale delle rassicurazioni da parte del club. Per la firma, ricordiamo, ad ogni modo servirà aspettare prima la risoluzione del contratto dello stesso tecnico con l’Atalanta.