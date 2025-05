Inzaghi-Palermo, accordo vicino: contratto fino al 2028

Secondo quanto riportato in questi minuti su X dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, Filippo Inzaghi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Palermo. Le parti avrebbero già raggiunto un accordo di massima per un contratto fino al 2028.

Prima dell’annuncio ufficiale, sarà necessario avviare i colloqui con il Pisa per trovare una soluzione alla risoluzione del contratto ancora in essere tra il tecnico e il club toscano.

Pippo #Inzaghi is getting closer to #Palermo as new coach. Agreement in principle for a contract until 2028. Palermo and Inzaghi will talk with Pisa for the termination of the contract. #transfers https://t.co/RhC8gfgygb

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2025