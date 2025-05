Lione, nessuna riduzione della squalifica per Fonseca. Il tecnico perde anche in ultimo grado

Il Comitato Olimpico e Sportivo Nazionale Francese (CNOSF) ha respinto l’istanza presentata da Paulo Fonseca, attuale tecnico dell’Olympique Lione, confermando così la squalifica di nove mesi inflitta all’allenatore portoghese per l’aggressione all’arbitro avvenuta durante la discussa sfida tra Lione e Brest.

Fonseca aveva fatto appello nel tentativo di ottenere una riduzione della pena, considerata eccessiva dal suo entourage, ma la risposta dell’organo francese è stata negativa. La decisione, arrivata dopo un’attenta valutazione, rappresenta un duro colpo per il tecnico, che dovrà ora scontare l’intera squalifica e restare lontano dalla panchina fino al termine del provvedimento.

In un comunicato stampa dell’Olympique Lione si legge: “A seguito della sospensione pronunciata dalla Commissione Disciplinare della LFP il 5 marzo per un periodo di 9 mesi, Paulo Fonseca ha esercitato, conformemente alla legge, il suo diritto di adire il CNOSF nell’ambito di un tentativo di conciliazione con la LFP. Tale procedura non mirava in alcun modo a contestare i fatti contestati, ma rispondeva a una volontà di trasparenza e responsabilità”.