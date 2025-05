Caso Brescia, la Curva attacca Cellino: “Sei l’unico responsabile. Non ti permetteremo di restare”

La Curva Nord del Brescia ha organizzato una contestazione sotto la sede della società. Attraverso la loro pagina Facebook, il tifo organizzato delle “Rondinelle” ha puntato il dito contro Massimo Cellino per via della possibile retrocessione in Serie C a causa delle irregolarità amministrative:

“Martedì sera 3 giugno ore 20.30 ci troveremo tutti sotto la sede del Brescia calcio in via Solferino per far sentire il nostro disprezzo nei confronti di un uomo di m**** che ci sta portando alla rovina! Te ne devi andare, non pensare di rimanere in questa città, perché non te lo permetteremo, tu e chiunque accetterà di lavorare per te o con te. E’ inutile che ti piangi addosso come una vittima per la penalizzazione, gli unici a rimetterci siamo noi che abbiamo il Brescia nel cuore…TU SEI L’UNICO E IL SOLO RESPONSABILE di questa ennesima disfatta che hai compiuto da presidente del Brescia. Noi ci saremo sempre al di là della categoria…tu devi andartene via! Sparisci per sempre da Brescia, vendi e vai fuori dai c*******!”.