TMW: “Foti potrebbe dividersi da Mourinho. Tre club di B pronti ad accoglierlo”

Dopo anni al fianco, di José Mourinho, Salvatore Foti potrebbe essere pronto a spiccare il volo da solo. L’attuale vice allenatore del Fenerbahce, e storico secondo del tecnico portoghese, sta valutando concretamente la possibilità di intraprendere una nuova avventura da head coach, mettendosi in gioco come primo responsabile tecnico di una squadra.

Nonostante l’offerta di restare al Fenerbahce accanto al suo mentore, Foti sta riflettendo sull’opportunità di avviare la propria carriera da allenatore principale. Il suo contratto con il club turco scade a fine giugno, e già da alcune settimane si sono intensificati i sondaggi da parte di club italiani interessati al suo profilo. In particolare – riporta TuttoMercatoWeb.com – Sampdoria, Bari e Monza hanno avviato contatti esplorativi, attratti dalla personalità e dall’esperienza accumulata da Foti

Già nella scorsa estate Foti aveva ricevuto offerte dalla Serie B, ma aveva scelto di restare fedele allo Special One, legato da una promessa personale. Ora però, a 35 anni e con un bagaglio importante sulle spalle, sembra arrivato il momento giusto per mettersi in proprio.