Schira: “Monza, Bianco prima scelta per la panchina”

Il Monza guarda avanti e lo fa puntando su un profilo giovane ma già molto apprezzato: Paolo Bianco, attuale allenatore del Frosinone, è infatti la prima scelta della dirigenza brianzola per guidare la squadra nella prossima stagione. Dopo una retrocessione dolorosa dalla Serie A, il club lombardo è deciso a ripartire con rinnovata ambizione e – riporta Nicolò Schira – vede in Bianco l’uomo giusto per rilanciare il progetto tecnico in Serie B.

Il futuro del tecnico può anche dipendere dal caso Brescia: il club ciociaro, infatti, potrebbe dover disputare i playout, a seguito di un possibile ribaltamento della classifica per via delle vicende giudiziarie che coinvolgono la società lombarda. Un elemento che potrebbe rallentare i tempi della trattativa con il Monza, ma che non frena l’interesse concreto del club biancorosso.