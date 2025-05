Caso Brescia, Cellino: «Mi aspettavo questa sentenza, ma la realtà è che siamo stati truffati»

Massimo Cellino e l’avvocato del Brescia, Giorgio Altieri, hanno commentato a “Il Giornale di Brescia” la sentenza emessa dal Tribunale Federale Nazionale (TFN).

Queste le dichiarazioni di Alteri rilasciate alla testata:

«Nel corso dell’udienza abbiamo presentato ulteriore documentazione, oltre alla memoria iniziale, per sostenere le nostre ragioni. Ora attendiamo le motivazioni della sentenza, che dovrebbero essere depositate a breve, già nelle prossime ore. Dopodiché presenteremo appello. Non abbiamo alcuna intenzione di fermarci: porteremo avanti la nostra difesa in ogni grado di giudizio».

Più duro il commento del presidente Cellino: «Mi aspettavo questa sentenza, era già scritta. Siamo stati truffati».