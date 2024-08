Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Reggiana continua a muoversi in chiave mercato in entrata.

Il club granata, dopo aver prelevato dal Palermo il centrocampista Stulac, continua a bussare in casa rosanero: questa volta per il difensore Graves. Il classe 1999, potrebbe rimanere ai margini del progetto rosanero, complice l’affollamento in quel reparto, e la Reggiana potrebbe essere una soluzione concreta.