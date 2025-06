Tmw: “Palermo, lunedì può essere il giorno di Elia. E Vasic piace alla Reggiana”

Occhi puntati su lunedì per l’operazione che potrebbe riportare Salvatore Elia in rosanero. Secondo quanto riferito da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, la trattativa tra il Palermo e lo Spezia è ormai alle battute finali: restano solo dettagli da limare, ma salvo imprevisti l’ufficialità potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana.

Il club ligure ha fissato la valutazione del cartellino a 2 milioni di euro, cifra su cui le parti stanno lavorando per trovare la quadra definitiva. L’esterno classe 1999, oggi di proprietà dello Spezia, tornerebbe così in Sicilia dopo l’esperienza – interrotta troppo presto – della stagione 2022/2023.

Come ricorda sempre Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Elia arrivò al Palermo in prestito dall’Atalanta e si impose sin da subito come uno dei titolari inamovibili dello scacchiere rosanero. Nelle prime dieci giornate fu sempre presente dal primo minuto, dando l’impressione di poter costruire un lungo percorso con l’Aquila sul petto. Ma proprio nel suo miglior momento, il destino gli presentò il conto: rottura del legamento crociato e stagione finita. Da quel momento, non tornò più in campo con la maglia del Palermo.

Adesso, quella ferita potrebbe essere rimarginata con un ritorno carico di motivazioni: «Un conto in sospeso che finalmente potrebbe essere saldato», sottolinea ancora Alaimo su Tuttomercatoweb.com.