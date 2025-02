il Modena si trova al centro dell’attenzione per l’interesse manifestato dal Sassuolo verso il suo capitano, Antonio Palumbo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la società gialloblù è determinata a trattenere il giocatore, ma non esclude di valutare offerte. Nel caso in cui Palumbo dovesse trasferirsi al Sassuolo, il Modena ha già individuato in Simone Verdi un potenziale sostituto per la posizione di trequartista.

